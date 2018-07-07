Источник сообщил о задержании охранника, ограбившего "Альфа-банк" в Москве

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Охранника, ограбившего "Альфа-банк" на северо-востоке Москвы на 10 миллионов рублей, задержали в подмосковном городе Домодедово, в котором он проживает, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что в Москве полиция ищет инкассатора одного из российских банков, похитившего около 10 миллионов рублей. Как уточнили в "Альфа-банке", подозреваемый в краже не работает инкассатором, а является сотрудником частного охранного предприятия, которое обслуживает банк. "Альфа-банк" проводит служебное расследование после кражи денег охранником ЧОП. По предварительной информации, охранник скрылся вместе со служебным оружием с патронами.

"Мужчина задержан в Домодедово Московской области, именно в этом городе он проживает", — пояснил источник.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".