Стритрейсершу Мару Багдасарян задержали за вождение без прав

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Столичные полицейские в очередной раз задержали скандально известную стритрейсершу Мару Багдасарян за езду без прав, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления МВД.
Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что за рулем была именно Багдасарян. Ее Mercedes поместили на специализированную стоянку, на девушку составили протокол об административном правонарушении.
В марте 2017 года Багдасарян бессрочно лишили водительских прав, поскольку после полученной в ДТП черепно-мозговой травмы она часто обращалась к неврологу и медики поставили ей диагноз "эпилепсия". Получить права обратно девушка сможет только с согласия врачей.
Несмотря на это, Багдасарян продолжает ездить без прав и уже несколько раз попадалась инспекторам ГИБДД.