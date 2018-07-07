Стритрейсершу Мару Багдасарян задержали за вождение без прав

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Столичные полицейские в очередной раз задержали скандально известную стритрейсершу Мару Багдасарян за езду без прав, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления МВД.

Около 1:30 ночи инспекторы ГИБДД остановили на 3-й Магистральной улице автомобиль Mercedes. За рулем оказалась девушка, которая не смогла предъявить водительское удостоверение. При проверке выяснилось, что она вообще не имеет права управлять автомобилем, рассказали в пресс-службе.

Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что за рулем была именно Багдасарян. Ее Mercedes поместили на специализированную стоянку, на девушку составили протокол об административном правонарушении.

Мара Багдасарян была одной из фигуранток резонансной истории про "лихачей на Gelandewagen", а позже ее не раз задерживали за другие нарушения правил дорожного движения.

В марте 2017 года Багдасарян бессрочно лишили водительских прав, поскольку после полученной в ДТП черепно-мозговой травмы она часто обращалась к неврологу и медики поставили ей диагноз "эпилепсия". Получить права обратно девушка сможет только с согласия врачей.

Несмотря на это, Багдасарян продолжает ездить без прав и уже несколько раз попадалась инспекторам ГИБДД.