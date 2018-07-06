Суд в Махачкале арестовал бывшего первого вице-премьера Дагестана

МАХАЧКАЛА, 6 июл — РИА Новости. Советский районный суд Махачкалы арестовал на 10 суток бывшего первого вице-премьера Дагестана Рамазана Алиева, сообщил РИА Новости представитель Верховного суда Дагестана.

"Советский районный суд города Махачкалы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя председателя правительства Дагестана Рамазана Алиева сроком на 10 суток", — сказал собеседник агентства.

В случае предъявления обвинения мера пресечения будет продлена до двух месяцев, отметил он.

Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что в доме и личном кабинете первого заместителя председателя правительства Дагестана Рамазана Алиева прошли обыски. В региональном правительстве сообщили РИА Новости, что Рамазан Алиев указом врио главы Дагестана Владимира Васильева освобожден от занимаемой должности. Алиев был назначен на этот пост 22 февраля 2018 года.

Информированный источник также рассказал РИА Новости, что Алиев, по предварительным данным, стал фигурантом дела о превышении полномочий.