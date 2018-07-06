Восстановительные работы в Приэльбрусье планируют завершить в воскресенье

НАЛЬЧИК, 6 июл – РИА Новости. Работы по восстановлению инфраструктуры после паводка, прошедшего в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, планируется завершить к вечеру воскресенья, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что утром в четверг в результате обильных осадков произошел подъем уровня реки Баксан. В результате, по данным властей, было подтоплено 12 участков федеральной автодороги Прохладный-Баксан-Азау, разрушены четыре моста. Движение по трассе было перекрыто. Отрезанными от остальной республики остались три населенных пункта: Терскол, Байдаево и Тегенекли.

На территории Эльбрусского района был введен режим ЧС. Позже в связи с опасностью разлива рек режим ЧС был введен на территории всей Кабардино-Балкарии. К 13.00 мск движение по поврежденным участкам автодороги было восстановлено в реверсивном режиме, а затем обеспечено в обоих направлениях. Восстановительные работы продолжились в пятницу. Всего в них задействовано 146 человек и 46 единиц техники.

"Планируемое окончание всех аварийно-восстановительных работ – 18.00 мск 8 июля", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, в ходе восстановительных работ подвезено 2,5 тысячи кубических метров грунта для восстановления автодороги общей протяженностью 1,2 километра. "Организована работа комиссий по оценке ущерба и определению объемов полномасштабных аварийно-восстановительных работ. Проводится оказание всесторонней адресной помощи населению, особое внимание уделяется детям, маломобильным и пожилым гражданам", — отмечает ведомство.