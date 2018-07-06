Депутата Ульяновской области обвинили в мошенничестве

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Депутат законодательного собрания Ульяновской области, исполнительный директор предприятия "Вита Реал Эстейт" арестован в Подмосковье по обвинению в мошенничестве на сумму более 105 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГСУСК России по Московской области.

"В отношении исполнительного директора ООО "Вита Реал Эстейт", являющегося также депутатом законодательного собрания Ульяновской области пятого созыва, обвиняемого в мошенничестве… избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемый совершил мошеннические действия при строительстве многоквартирного дома в деревне Удино Дмитровского района Московской области. В июне 2011 года, как считает СК, он под видом организации долевого строительства многоквартирного четырехэтажного жилого дома завладел денежными средствами дольщиков, заведомо осознавая, что дом не будет введен в эксплуатацию в установленном законом порядке, а имеющиеся в нем квартиры не могут выступать в качестве объектов недвижимого имущества при заключении договоров купли-продажи. Тем сам обвиняемый лишил граждан денег и прав на жилые помещения в дальнейшем.

Добавляется, что в результате его действий дольщикам был причинен ущерб на сумму более 105 миллионов 300 тысяч рублей.

Следователи продолжают устанавливать количество потерпевших, уже проведены две бухгалтерские, строительно-техническая и почерковедческая экспертизы, уточнили в СК.