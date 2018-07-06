Житель Пензы взыскал с АвтоВАЗа тройную стоимость машины

САРАТОВ, 6 июл — РИА Новости. Пензенский областной суд подтвердил решение райсуда о взыскании с АвтоВАЗа в пользу местного автовладельца свыше 900 тысяч рублей за автомобиль "Лада-Гранта", проржавевший в период гарантийного срока, сообщила в пятницу пресс-служба Октябрьского района Пензы.

Согласно материалам дела, истец в местном автосалоне в 2014 году купил новую "Ладу-Гранту", на которую завод установил гарантийный срок в 36 месяцев или 100 тысяч километров пробега. В июле 2016 года на пороге автомобиля стала отслаиваться краска, этот дефект официальный дилер признал гарантийным и устранил его, но уже в апреле 2017 года в том же месте не только отошла краска, но и проявилась ржавчина. После этого автовладелец потребовал от завода вернуть ему деньги за автомобиль, получил отказ и обратился в суд.

Районный суд, исследовав материалы по делу и многочисленные экспертизы, удовлетворил иск и взыскал с завода общую сумму в размере 927,6 тысячи рублей, поскольку в ходе процесса подтвердилось наличие в автомобиле истца производственных дефектов лакокрасочного покрытия, которые неоднократно проявлялись в период гарантии и являются существенными.

"Таким образом, общая сумма удовлетворенных требований втрое превысила стоимость приобретенного пензенцем автомобиля. Не согласившись с решением суда, ответчик подал апелляционную жалобу, которая судебной коллегией по гражданским делам Пензенского областного суда оставлена без удовлетворения, а решение — без изменения, в связи с чем оно вступило в законную силу", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, представитель завода в суде возражал против иска, считая себя ненадлежащим ответчиком. Также ответчик счел, что потребитель пропустил срок для замены товара, а недостаток назвал несущественным. Кроме того, представитель АвтоВАЗа указывал на недобросовестность потребителя, обратившегося с претензиями незадолго до истечения гарантийного срока без приложения всех необходимых документов.

Суд отверг доводы ответчика, взыскав в пользу истца с завода-изготовителя стоимость машины в размере 274,4 тысячи рублей, разницу с нынешней ценой такого же нового автомобиля, а также неустойку, штраф и судебные расходы.