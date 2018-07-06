В Перми возбудили дело против подруг, издевавшихся над школьницей

ПЕРМЬ, 6 июл — РИА Новости. Следственные органы города Губахи Пермского края возбудили уголовное дело в отношении нескольких девушек, которые в течение четырех часов издевались над несовершеннолетней, сообщается на сайте регионального СКР.
"Губахинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении четырех жительниц города Губахи…", — говорится в сообщении, где добавляется, что дело возбуждено по статье об истязании, совершенном в отношении несовершеннолетнего, группой лиц по предварительному сговору.
По данным пресс-службы СК, трое из издевавшихся над школьницей девушек заключены под стражу. Им предъявлено обвинение, однако вину в совершении преступлений они признали.
По информации местных СМИ, причиной конфликта между девушками стала ревность одной из обвиняемых. Будучи беременной от юноши, с которым встречалась пострадавшая, она тем самым решила проучить влюбленную пару. Сообщается также, что из-за жестоких надругательств жертва преступления, возможно, навсегда лишилась возможности стать мамой.