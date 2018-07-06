В Перми возбудили дело против подруг, издевавшихся над школьницей

ПЕРМЬ, 6 июл — РИА Новости. Следственные органы города Губахи Пермского края возбудили уголовное дело в отношении нескольких девушек, которые в течение четырех часов издевались над несовершеннолетней, сообщается на сайте регионального СКР.

Вечером 6 июня четыре жительницы Губахи, заранее договорившись, пришли в квартиру к своей несовершеннолетней знакомой. Двое из тех, кто пришел в гости к школьнице, оказались ее сверстницами. Девушки в течение четырех часов избивали свою жертву, издевались над ней, совершая различного рода насильственные действия сексуального характера.

"Губахинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении четырех жительниц города Губахи…", — говорится в сообщении, где добавляется, что дело возбуждено по статье об истязании, совершенном в отношении несовершеннолетнего, группой лиц по предварительному сговору.

По данным пресс-службы СК, трое из издевавшихся над школьницей девушек заключены под стражу. Им предъявлено обвинение, однако вину в совершении преступлений они признали.

"В отношении четвертой соучастницы в связи с ее беременностью применена мера принуждения в виде обязательства о явке", — добавили в СК.

По информации местных СМИ, причиной конфликта между девушками стала ревность одной из обвиняемых. Будучи беременной от юноши, с которым встречалась пострадавшая, она тем самым решила проучить влюбленную пару. Сообщается также, что из-за жестоких надругательств жертва преступления, возможно, навсегда лишилась возможности стать мамой.