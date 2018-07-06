Усков подал иск из-за увольнения с поста главреда Forbes Россия

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Бывший главный редактор русской версии Forbes Николай Усков подал в Пресненский районный суд Москвы иск о восстановлении на работе и возмещении морального вреда.

Иск подан к издателю русской версии Forbes — компании АО "АС РУС МЕДИА", которая входит в медиахолдинг ACMG.

"Это один из первых исков, которые я намерен подать, он касается только моего незаконного увольнения. Речь идет о восстановлении меня на работе в должности главного редактора журнала Forbes, речь идет о выплате мне зарплаты за этот период вынужденного прогула и возмещении морального вреда", — сказал Усков РИА Новости.

По его словам, в компании также имели место "нарушение закона о СМИ, давление на журналистов и невыплата зарплат и гонораров в срок". Усков уточнил, что иск подан в Пресненский районный суд Москвы.

В суде РИА Новости сообщили, что решение о рассмотрении пока не принято. "Иск поступил в суд. У судьи есть пять дней, чтобы решить, принимать ли его к рассмотрению", — сказал агентству пресс-секретарь суда Алексей Черников.

Ранее медиагруппа ACMG сообщила, что Усков освобожден от должности главного редактора Forbes Россия, данное кадровое решение обусловлено неудовлетворенностью качеством его работы и систематическими нарушениями трудовой дисциплины. Усков в свою очередь заявил, что не согласен со своим увольнением и намерен оспорить его в суде.