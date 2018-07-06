"Глупость какая-то": Пенкин отрицает, что его обокрали в центре Москвы

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Эстрадный певец Сергей Пенкин прокомментировал сообщения о том, что его обокрали в центре Москвы.

"Это неправда", — сказал Пенкин РИА Новости.

Кроме того, в комментарии телеканалу "360" Пенкин назвал соответствующую информацию, отметив, что ничего не знает о краже.

"Ничего такого не было. Сколько интересного о себе каждый раз слышу. Глупость какая-то", — цитирует певца телеканал.

Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что Пенкина обокрали, когда он спал на лавочке после посещения кафе. В частности, у него пропали золотая цепочка с крестиком и иконкой, золотое кольцо, наручные часы Saint Honore и iPhone X.