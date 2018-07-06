МВД закрыло уголовное дело о перепродаже диазепама матерью инвалида

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. МВД закрыло уголовное дело о перепродаже диазепама против матери ребенка-инвалида из Москвы, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, глава МВД Владимир Колокольцев поручил начальнику ГУ МВД по Москве Олегу Баранову тщательно оценить обоснованность и своевременность возбуждения уголовного дела против Екатерины Конновой.

Также министр поручил проанализировать причины и условия, способствовавшие продаже лекарства. По результатам проверки было принято решение отменить постановление о возбуждении уголовного дела, добавила Волк.

Дело о продаже диазепама

Ранее на сайте Change.org появилась петиция с требованием закрыть уголовное дело против матери шестилетнего мальчика, больного детским церебральным параличом.

Отмечалось, что москвичка купила на интернет-форуме диазепам в микроклизмах, который не зарегистрирован в России. Позже в детском хосписе женщине посоветовали получить бесплатно через поликлинику диазепам в ампулах. Оставшиеся пять микроклизм Екатерина Коннова попыталась перепродать на том же форуме, но была задержана полицией.

Диазепам входит в утверждаемый кабмином список "Жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов". С августа 2013 года лекарство включено в Список III психотропных веществ, оборот которых в России ограничен.