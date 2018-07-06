МЧС предупредило о мошенниках-ревизорах, "проверяющих" бизнес в регионах

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. За последние месяцы в российских регионах зафиксированы более 120 случаев, когда мошенники под видом сотрудников МЧС РФ приезжают с "проверками" малого бизнеса, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"Мошенники, представляясь сотрудниками Госпожнадзора, угрожая проверками, предлагают представителям малого и среднего бизнеса различное противопожарное оборудование либо сообщают о возможностях за определенную плату не попасть под проверку вообще", — отмечают в пресс-службе.

Кроме того, мошенники в гражданской одежде приходят к жильцам многоквартирных и частных домов и "просят проверить помещения на предмет соблюдения требований пожарной безопасности". "После этого аферисты предлагают приобрести и установить автономные пожарные извещатели или датчики утечки газа", — указывают в МЧС.

Подобные ситуации произошли в Московской, Рязанской, Свердловской, Воронежской, Новосибирской областях, Татарстане, на Кубани и в других регионах.