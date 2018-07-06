В Кремле будут следить за делом женщины, перепродавшей наркопрепарат

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Кремль будет следить за ситуацией с возбуждением уголовного дела против матери ребенка-инвалида, которая пыталась продать неиспользованное лекарство, приобретенное за границей для лечения сына; в этот конкретном случае формального подхода быть не должно, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Москвичке, пытавшейся перепродать содержащее диазепам лекарство, которое она изначально купила для сына-инвалида, грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.

"Очевидно, что в данном случае речь не идет о доступности лекарств, лекарства были приобретены или лекарства у этой женщины были, она просто решила, видимо, какой-то излишек этих лекарств реализовать, и этим самым она, конечно, формально нарушила положения законодательства… Очевидно, конечно, что в данном конкретном случае здесь не должно быть места формальному подходу и, конечно, это требует особого внимания. Безусловно, мы обратим на это внимание", — сказал Песков в ответ на вопрос, будет ли Кремль реагировать на этот резонансный случай.

Ранее на сайте Change.org появилась петиция с требованием закрыть уголовное дело в отношении матери шестилетнего мальчика, больного детским церебральным параличом. Как говорится в тексте петиции, москвичка купила на интернет-форуме диазепам в микроклизмах, который не зарегистрирован в России. Позже в детском хосписе женщине посоветовали получить бесплатно через поликлинику диазепам в ампулах. Оставшиеся пять микроклизм москвичка попыталась перепродать на том же форуме, но была задержана полицией.

По версии следствия, 38-летняя женщина незаконно продала пять тюбиков с жидкостью, которая, согласно исследованию, содержит психотропное вещество — диазепам. Не сертифицированное в России зарубежное лекарство подозреваемая до этого незаконно купила через интернет "у неизвестного лица", выяснили сыщики. Впоследствии женщина решила препарат перепродать, и в момент получения денег ее задержали. Москвичке грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.