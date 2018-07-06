Состояние ветерана из Ямала, которого не брали в больницу, остается тяжелым

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 июл — РИА Новости. Состояние 92-летнего ветерана войны из Нового Уренгоя (ЯНАО) Владимира Николенко, которому бригада скорой помощи несколько часов отказывала в госпитализации, остается тяжелым, сообщила РИА Новости в пятницу его дочь Людмила.

Окружное отделение КПРФ во вторник опубликовало на своем сайте историю 92-летнего заместителя председателя городского совета ветеранов Великой Отечественной войны Владимира Николенко из Нового Уренгоя, которому бригада скорой помощи в течение трех часов отказывала в госпитализации, несмотря на решение лечащего врача о необходимости везти мужчину в реанимацию. Как подчеркивалось в публикации, медики объясняли свое нежелание тем, что им не нужно "ЧП, что больной умер у них в машине".

"Общее состояние пока тяжелое. Отец вышел из комы, отключили аппарат искусственного дыхания, самостоятельно дышит, начал разговаривать", — рассказала Людмила Николенко.

Она также отметила, что руководство департамента здравоохранения автономного округа извинилось перед семьей ветерана за случившееся, однако, по ее словам, фельдшер скорой помощи обвинила в произошедшем родных 92-летнего ямальца.

Ранее сообщалось, что региональный депздрав, окружная прокуратура, а также следователи начали проверку в связи с этим инцидентом. Представитель следственного управления СК РФ по ЯНАО пояснил в пятницу РИА Новости, что в настоящее время проверка продолжается. "Следователь опрашивает сотрудников скорой, изучает документацию, регламентирующую их деятельность", — уточнили в ведомстве.