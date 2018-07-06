Мосгорсуд направил на пересмотр вопрос об УДО лидера "Шалтай-Болтая"

МОСКВА, 6 июл— РИА Новости. Президиум Мосгорсуда в пятницу направил на пересмотр вопрос об условно-досрочном освобождении лидера хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Такое решение президиум принял, рассмотрев кассационную жалобу его адвокатов.

"Дело направлено на новое рассмотрение на стадии апелляции в Мосгорсуде", — объявили решение сотрудники суда (публично оно не оглашалось).

Аникеев был приговорен в июле прошлого года к 2 годам колонии. Дело рассматривалось в особом порядке, что предполагает полное признание вины подсудимого. К сегодняшнему дню, хакеру осталось отсидеть четыре месяца и один день.

Администрация СИЗО "Лефортово", где он отбывает наказание, отметила, что он "трудоустроен, к труду относится добросовестно, на воспитательные меры реагирует правильно, к администрации относится положительно, связь с родственниками поддерживает".

"Я прилежно тружусь, собираюсь после освобождения поддерживать близких и родных, планирую вести общественно-полезный образ жизни", — обратился к суду Аникеев.

Его просьбу поддержал и представитель прокуратуры, который просил направить вопрос на пересмотр, поскольку решение суда об отказе в условно-досрочном освобождении было, по его мнению, недостаточно мотивированным.

Всего по делу осуждены три человека. Участники группы отрицают, что вскрывали почту высокопоставленных чиновников ради каких-то политических целей или шантажа, а также что контактировали с ФСБ. Целью группы, по заверениям ее участников, была лишь свобода информации и свобода в интернете. По данным обвинения, переписка из взломанной почты российских чиновников и общественных деятелей продавалась на интернет-бирже за биткоины.

Никто из потерпевших не предъявил к осужденному иски о возмещении ущерба. Хакерам вменяли взлом почты шести человек, в том числе пресс-секретаря премьер-министра РФ Натальи Тимаковой, генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, Тимура Прокопенко (работает в администрации президента), а также помощника президента Андрея Белоусова.