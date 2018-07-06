Четыре жильца горевшего в центре Москвы дома остаются в гостиницах

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Четверо из жильцов, эвакуированных из дома на Пятницкой улице в Москве, где ночью произошёл пожар, расселены по гостиницам, сообщили РИА Новости в префектуре Центрального административного округа (ЦАО).
"Четыре человека расселены в гостиницы, все остальные разъехались по друзьям или родственникам. Идёт восстановление кровли", — сообщили в пресс-службе префектуры в пятницу.
Собеседник агентства уточнил, что жильцы вернутся в дом после завершения всех восстановительных работ.