Четыре жильца горевшего в центре Москвы дома остаются в гостиницах

Сотрудник МЧС у жилого дома на Пятницкой улице в Москве, в котором произошел пожар. 6 июля 2018

Сотрудник МЧС у жилого дома на Пятницкой улице в Москве, в котором произошел пожар. 6 июля 2018

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Четверо из жильцов, эвакуированных из дома на Пятницкой улице в Москве, где ночью произошёл пожар, расселены по гостиницам, сообщили РИА Новости в префектуре Центрального административного округа (ЦАО).

Пожар произошёл в ночь на пятницу в доме на Пятницкой улице, 43, строение 3. Четырехэтажное здание горело на площади около 400 квадратных метров. Спасатели потушили пожар, данных о пострадавших не поступало.

"Четыре человека расселены в гостиницы, все остальные разъехались по друзьям или родственникам. Идёт восстановление кровли", — сообщили в пресс-службе префектуры в пятницу.

Собеседник агентства уточнил, что жильцы вернутся в дом после завершения всех восстановительных работ.