Хабаровчанин отправится в колонию за убийство учительницы начальных классов

ХАБАРОВСК, 5 июл — РИА Новости. Суд в Хабаровске отправил на 13 лет в колонию строгого режима местного жителя за убийство своей соседки, которая работала в школе учителем начальных классов, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю.

Суд установил, что в ноябре 2016 года осужденный убил свою соседку по подъезду, с которой конфликтовал. Женщина работала учителем начальных классов в одной из школ Хабаровска. Мужчина напал на соседку и ударил по голове, от полученной травмы женщина скончалась. Тело осужденный перенес в подвал, а через некоторое время вынес и спрятал в неустановленном месте.

Отмечается, что после исчезновения женщины было возбуждено уголовное дело, проводились масштабные поисковые мероприятия, установлен подозреваемый. В подвале дома криминалисты обнаружили фрагменты одежды потерпевшей со следами крови. Тело учительницы до сих пор не найдено.

"Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении местного жителя, признанного виновным в убийстве. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе следствия мужчина вину он не признал. Ранее к уголовной ответственности не привлекался, официально нигде не работал.