Администрация СИЗО снова не пустила адвокатов к Цуркан

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Администрация СИЗО "Лефортово" снова не пустила защитников к обвиняемой в шпионаже Карине Цуркан, возглавлявшей ранее блок трейдинга "Интер РАО", заявил РИА Новости адвокат Иван Павлов.

"Нас опять не пустили. Сама пропускная система организована очень плохо, они работают медленно, как вареные мухи. В очереди много адвокатов, много следователей. Следователи проходят в приоритетном порядке, адвокатам отводят место во второй очереди", — сказал Павлов.

По его словам, сотрудники признали, что с документами все в порядке, но теперь не пускают, ссылаясь на очередь.

Дело маркировано грифом "совершенно секретно", поэтому о фабуле практически ничего не известно. По данным источников РИА Новости в энергоотрасли, Цуркан участвовала в работе по поставкам электроэнергии из России на Украину и с Украины в Крым в 2014–2015 годах.

Как писала газета РБК, ФСБ подозревает ее в "сливе" Румынии, члену НАТО, сведений именно по этой теме. Другая версия: передача информации о проекте строительства в Турции АЭС "Аккую".

По решению суда, Цуркан останется под арестом как минимум до 13 августа, хотя на деле, скорее всего, намного дольше. По практике, такие дела расследуются не меньше года, оправдательные приговоры по ним не выносятся, хотя иногда дела закрываются за отсутствием состава преступления до передачи в суд.