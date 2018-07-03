В МЧС назвали возможную причину пожара на башне оружейного завода в Ижевске

УФА, 3 июл — РИА Новости. К башне исторического корпуса оружейного завода в Ижевске, который рухнул во вторник во время пожара, был свободный доступ, дознаватели предполагают — причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Удмуртии.

Во вторник днем загорелась деревянная башня исторического корпуса оружейного завода имени Калашникова в Ижевске. Через час пожарные потушили огонь, который распространился на 15 квадратных метрах. В результате возгорания рухнул металлический шпиль башни, никто не пострадал.

Сгорела Башня Главного корпуса Ижевского оружейного завода.

Город Ижевск лишился сегодня своего символа. https://t.co/TNz2vbd2S2 pic.twitter.com/Z7gVua5ulL — Алексей Шкляев (@artwebprom) 3 июля 2018 г.

"Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц, к башне имелся свободный доступ", — говорится в сообщении спасателей. Отмечается, что благодаря слаженным действиям пожарных подразделений при тушении пожара на высоте 51 метр спасен объект культурного наследия, конструкции здания не повреждены.

На тушении работали 19 человек и шесть единиц техники.

Главный корпус оружейного завода, являющийся одним из символов в Ижевска, был построен в 1815 году по указу императора Александра I. В 1834 году корпус оружейного завода сильно пострадал от пожара — тогда также обрушилась башня. В 1995 году здание было внесено в перечень объектов исторического и культурного наследия федерального значения.

По информации официального сайта администрации города, главный корпус завода и его многоярусная круглая 50-метровая башня с курантами, венчающая корпус, является символом Ижевска. В настоящее время здание не эксплуатируется.