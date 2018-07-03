Главу Советска подозревают в злоупотреблении полномочиями

КАЛИНИНГРАД, 3 июл — РИА Новости. Уголовное дело было возбуждено против главы администрации города Советска Калининградской области Николая Воищева, чиновника подозревают в том, что он продал сам себе земельный участок по заниженной цене, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК по региону Наталья Гацко.

По данным следствия, подозреваемый, используя свои служебные полномочия, незаконно передал в свою частную собственность без проведения торгов земельный участок площадью 1259 квадратных метров и стоимостью свыше 984 тысяч рублей.

"Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Калининградской области и прокурорской проверки", — сказала представитель ведомства.

По данным ведомства, чиновник был арендатором двух земельных участков, на одном из которых располагался жилой дом. Желая приобрести второй участок и избежать при этом процедуры проведения торгов, он обеспечил подготовку и утверждение схемы объединенных земельных участков с новым кадастровым номером. Затем в 2015 году подозреваемый от имени администрации Советского городского округа заключил с собой лично договор купли-продажи объединенного земельного участка за 63,6 тысячи рублей и зарегистрировал на него право собственности.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 285 Уголовного кодекса РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Максимальное наказание – до четырех лет лишения свободы.