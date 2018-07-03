Главу Советска подозревают в злоупотреблении полномочиями

КАЛИНИНГРАД, 3 июл — РИА Новости. Уголовное дело было возбуждено против главы администрации города Советска Калининградской области Николая Воищева, чиновника подозревают в том, что он продал сам себе земельный участок по заниженной цене, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК по региону Наталья Гацко.
По данным следствия, подозреваемый, используя свои служебные полномочия, незаконно передал в свою частную собственность без проведения торгов земельный участок площадью 1259 квадратных метров и стоимостью свыше 984 тысяч рублей.
"Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Калининградской области и прокурорской проверки", — сказала представитель ведомства.
Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 285 Уголовного кодекса РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Максимальное наказание – до четырех лет лишения свободы.