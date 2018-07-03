Полиция задержала подозреваемых в крупном хищении со вклада в Сбербанке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл — РИА Новости. Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде задержали группу лиц, подозреваемых в мошенническом хищении 40 миллионов рублей со счета вкладчика банка, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе Сбербанка, подозреваемые в организации хищения были выявлены в результате внутреннего расследования, среди них были и сотрудники банка, которые уже уволены. Средства клиенту возвращены.

"Следствием установлено, что в мае 2017 года группа лиц совершила противоправные действия, направленные на хищение денежных средств со счета клиента коммерческой организации. Подозреваемая, представившись владельцем вклада, по подложным документам обратилась в отделение банка с целью перевода денежных средств и оформления сберегательных сертификатов с их дальнейшим обналичиванием", — говорится в сообщении ГУ МВД.

"В двух отделениях банка злоумышленниками, с целью хищения денежных средств, были предъявлены к оплате сберегательные сертификаты на общую сумму 40 миллионов рублей", — уточняется в нем.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Одна из подозреваемых заключена под стражу. Были ли среди задержанных сотрудники Сбербанка, теперь уже бывшие, в сообщении не уточняется.