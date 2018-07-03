В Ижевске во время пожара рухнул шпиль башни оружейного завода

УФА, 3 июл — РИА Новости. Шпиль башни одного из исторических корпусов оружейного завода имени Калашникова в Ижевске рухнул в результате пожара, никто не пострадал, возгорание ликвидировано, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управления МЧС РФ по Удмуртии Вероника Митрофанова.

Сгорела Башня Главного корпуса Ижевского оружейного завода.

Город Ижевск лишился сегодня своего символа. https://t.co/TNz2vbd2S2 pic.twitter.com/Z7gVua5ulL — Алексей Шкляев (@artwebprom) 3 июля 2018 г.

По ее данным, сообщение о возгорании в башне поступило в 13.56 (12.56 мск).

"Горела башня на площади 15 квадратных метров здания завода, который не эксплуатируется около 20 лет. Прибывшие пожарные потушили огонь в 14.56. В 14.54 рухнул шпиль башни, он упал на территорию завода, никто не пострадал", — сказала Митрофанова.

Она отметила, что сейчас идет проливка сгоревших конструкций. Выясняется причина возгорания.

Главный корпус оружейного завода, являющийся одним из символов в Ижевска, был построен в 1815 году по указу императора Александра I. В 1834 году корпус оружейного завода сильно пострадал от пожара — тогда также обрушилась башня. В 1995 году здание было внесено в перечень объектов исторического и культурного наследия федерального значения.

По информации официального сайта администрации города, главный корпус завода и его многоярусная круглая 50-метровая башня с курантами, венчающая корпус, является символом Ижевска. В настоящее время здание не эксплуатируется.