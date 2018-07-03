Красноярского депутата, подозреваемого в получении взятки, взяли под стражу

КРАСНОЯРСК, 3 июл — РИА Новости. Депутат заксобрания Красноярского края Юрий Ефимов, ранее задержанный по подозрению во взятке, арестован на два месяца, сообщили РИА Новости в региональном главке Следственного комитета.

В конце июня Ефимов был задержан сотрудниками УФСБ в Томске и доставлен в Красноярск для ведения следственных действий.

"Суд арестовал Ефимова сроком на два месяца", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело о получении взятки в 10 миллионов рублей против депутата краевого парламента Юрия Ефимова и главы Богучанского района Красноярского края Александра Бахтина, который уже является подозреваемым в получении взятки по другому делу. По предварительной версии следствия, подозреваемые получили взятку в сумме 10 миллионов рублей от гражданина КНР за общее покровительство по службе при осуществлении лесозаготовительной деятельности.