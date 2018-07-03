На Дальнем Востоке за сутки сгорели свыше 106 тысяч гектаров

ВЛАДИВОСТОК, 3 июл – РИА Новости. Свыше 106 тысяч гектаров леса сгорели за сутки в регионах Дальнего Востока, значительная часть пришлась на Якутию, сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО.

За предыдущие сутки, по данным департамента, на Дальнем Востоке сгорело свыше 30 тысяч гектаров леса.

"В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло шесть новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 94 очага: 73 в Республике Саха (Якутия), 12 в Магаданской области, четыре в Камчатском крае, три в Чукотском АО, два в Хабаровском крае. Силами лесопожарных формирований ликвидировано девять возгораний", — говорится в сообщении.

К утру понедельника полыхали 85 пожаров: 69 в Якутии, в том числе четыре локализованных, 10 на Колыме, три на Камчатке, три на Чукотке.

За сутки в федеральном округе сгорели 106,4 тысячи гектаров леса, основная часть пришлась на Республику Саха (Якутия) – 93,7%. Почти все очаги в этом регионе горели в труднодоступной и отдалённой местности.

В трех районах Якутии действует режим ЧС, в 11 — особый противопожарный режим.

С начала пожароопасного периода этого года в ДФО зарегистрированы 1685 лесных пожаров.