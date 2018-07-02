В Пензе местную жительницу осудят за избиение дочери

САРАТОВ, 2 июл — РИА Новости. Жительница Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в истязании 11-летней дочери и неисполнении обязанностей по ее воспитанию, сообщило в понедельник областное СУСК.

По данным следствия, 37-летняя жительница Пензы в течение 2017 года в состоянии алкогольного опьянения систематически наносила удары дочери руками и ногами, держала за волосы, толкала ее, причиняя ребенку боль и страдания, а также каждый раз избивала дочь после конфликта со своей матерью, которая отказывалась давать ей деньги на приобретение спиртного.

"В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Женщина обвиняется по статьям УК РФ "Истязание заведомо несовершеннолетнего" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Ей грозит до семи лет лишения свободы.

"В августе 2017 года решением суда женщина лишена родительских прав в отношении малолетней потерпевшей. Ее воспитанием занимается бабушка", — уточнили в СК.