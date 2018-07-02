В Москве арестовали мужчину, напавшего на покупательницу в магазине

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Савеловский суд Москвы в понедельник заключил под стражу мужчину, который накануне в пьяном виде взял заложницу в супермаркете, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Ходатайство следователя удовлетворено, Александру Хуторянину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 1 сентября", — сказали в пресс-службе.

Инцидент произошел накануне утром: Хуторянин в пьяном виде и с ножом в руках взял в заложницы покупательницу магазина "Дикси". Правоохранители задержали его и освободили девушку, сейчас она в больнице.

Впоследствии выяснилось, что у Хуторянина уже есть судимость "за преступления имущественные преступления". Следственный комитет квалифицировал произошедшее как захват заложницы и возбудил уголовное дело.

На опубликованном СК РФ видео допроса мужчина дал путаные показания о своих мотивах. По словам Хуторянина, он оказался в магазине, потому что "бежал от преследователей", при этом не смог уточнить, от кого именно. По его словам, он "снимался с алкоголя адреналином", так как ему нужно было "устраиваться на работу".