СК завершил расследование дела об избиении инвалида во Владимирской области

ВОРОНЕЖ, 2 июл — РИА Новости. Следователи завершил расследование дела о жестоком избиении группой подростков 13-летнего инвалида во Владимирской области, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.

Видеозапись избиения подростка группой молодых людей появилась 22 марта этого года в YouTube и соцсетях. На нем видно, как лежащего на снегу юношу несколько минут избивают ногами и руками. Инцидент произошел в городе Покров Владимирской области. Как сообщала прокуратура области, подростка избили 20 марта, а на следующий день он был госпитализирован. Врачи диагностировали у мальчика 2004 года рождения острую закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом костей носа, ушиб руки, множественные гематомы лица и тела. Следствие заявило, что мальчика избивали пятеро подростков, включая девушку. По факту избиения несовершеннолетнего СК возбудил уголовное дело.

"Завершено расследование уголовного дела об избиении 13-летнего школьника в Покрове. Расследование представляло определенную сложность, главным образом в связи с тем, что преступление совершено группой подростков, которые изначально давали противоречивые показания", — говорится в сообщении.

Следствие установило, что инцидент произошел вечером 20 марта 2018 года. Участники избиения сидели в компании знакомых в кафе "Снежная королева" Покрова. В разговоре они вспомнили, что летом 2017 года 13-летний подросток-инвалид якобы нелицеприятно высказался о женщине. Позже в кафе зашел потерпевший и молодые люди, решив разобраться с ним, предложили прогуляться. Дойдя с подростком до безлюдного места, компания начала бить его, а 14-летняя участница избиения снимала происходящее на видео мобильного телефона. После избиения компания вернулась в кафе, а пришедшие на место происшествия знакомые подростка помогли ему добраться до дома.

Как отмечает следствие, по делу были поведены десять различных судебных экспертиз, в том числе ДНК-исследование, организованы очные ставки. По результатам расследования 18-летнему жителю Московской области предъявлено обвинение в умышленном причинении легкого вреда здоровью школьника, совершенном из хулиганских побуждений. Как отмечает следствие, четверо других участников избиения не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, материалы по ним выделены в отдельное производство.

"В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину в содеянном. Семьи подростков поставлены на учет в органах полиции, за поведением детей осуществляется контроль. Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу", — сообщает следственное управление.

По его данным, пострадавший мальчик сейчас "получает государственную реабилитационную поддержку в санаторно-курортных условиях". Осенью он продолжит учебу в Москве.