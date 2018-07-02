В Челябинске умерла женщина, пострадавшая при взрыве газа в доме

ЧЕЛЯБИНСК, 2 июл – РИА Новости. Женщина, пострадавшая при взрыве газового баллона на балконе квартиры в Челябинске, в воскресенье скончалась в больнице, второй пострадавший – ее сын – находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в понедельник пресс-секретарь городской администрации Анна Фалалеева.

По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону, детонационный взрыв газовоздушной смеси в результате утечки газа из пятилитрового железного баллона произошел на балконе второго этажа дома в Металлургическом районе 20 июня. По маршевым лестницам были эвакуированы 10 человек из двух подъездов, на месте работали 80 человек и 23 единицы техники.

Как сообщала пресс-служба горадминистрации, двоих пострадавших после взрыва баллона госпитализировали в областной ожоговый центр: у женщины 40% ожогов тела, более глубокая степень поражения, у ребенка — 80% ожогов, но не таких глубоких.

"Мать вчера, к сожалению, скончалась", — сказала Фалатеева.

Ребенок находится в стабильно тяжелом состоянии, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких в реанимации, уточнила она.