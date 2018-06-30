В Москве упавшие из-за ветра деревья повредили пять автомобилей

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В Москве в результате непогоды в субботу повалено 16 деревьев, повреждено 5 автомобилей, пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС Москвы.

"С 15 часов сегодня по территории города Москвы прошёл грозовой фронт, в результате которого повалено 16 деревьев; повреждено 5 автомобилей. Среди населения города и гостей столицы пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Как сообщается, нарушений в работе ресурсоснабжающих и транспортных организаций не зафиксировано. Городские системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Накануне столичный главк МЧС предупредил о грозе с дождем и градом, а также шквалистом ветре до 22 метров в секунду в Москве в субботу и воскресенье.

Кроме этого, в центре погоды "Фобос" сообщили РИА Новости, что дожди, грозы и местами град прогнозируются в Москве 30 июня, воздух в столице прогреется до плюс 26 градусов. Согласно данным центра, сильные дожди и грозы с порывистым ветром будут продолжаться в Москве с перерывами ближайшие сутки.

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