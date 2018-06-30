Под Красноярском горит заповедник "Тунгусский"

КРАСНОЯРСК, 30 июн — РИА Новости. Почти 50 авиапожарных дополнительно привлечены для тушения лесных пожаров в заповеднике "Тунгусский" Красноярского края, сообщает пресс-служба федеральной Авиалесохраны.

По информации диспетчерской службы лесного хозяйства региона, в заповеднике на начало суток в труднодоступной местности идет тушение двух пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составила 1035 гектаров. В крае также тушат еще 45 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составила 16,3 тысячи гектаров, в том числе шесть пожаров локализовано на площади 6,3 тысячи гектаров. За прошедшие сутки ликвидировано 18 пожаров на площади 615 гектаров.

"По обращению руководства Государственного природного заповедника "Тунгусский" и по решению Федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров, сегодня, 30 июня 2018 года, на тушение лесных пожаров в заповеднике дополнительно привлечены 49 авиапожарных ПДПС ФБУ "Авиалесоохрана", — говорится в сообщении Авиалесохраны.

В крае с 22 июня действует режим ЧС в лесах. В воскресенье и понедельник на большей части территории региона прогнозируется средняя, высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность в лесах по условиям погоды.