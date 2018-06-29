Суд не стал арестовывать мужчину, въехавшего в толпу в городе Полевской

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн — РИА Новости, Ольга Ерачина. Суд в пятницу отказал в удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении экс-полицейского Дмитрия Курницкого, въехавшего в толпу на внедорожнике в уральском городе Полевской, сообщил РИА Новости официальный представитель СУСК по Свердловской области Александр Шульга.

"Да, действительно, сегодня суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Но, тем не менее, следователи намерены в ближайшее время повторно обратиться в суд с этим же ходатайством об аресте фигуранта, представив дополнительные материалы", — сказал собеседник агентства.

ЧП произошло 24 июня, в День молодежи, в городе Полевской около пивного магазина. На видео, опубликованном на видеохостинге YouTube, видно, как автомобиль Toyota Land Crouser неожиданно трогается с места и наезжает на группу людей у крыльца.

Источник РИА Новости сообщал, что водитель внедорожника был пьян, в результате ДТП пострадали две женщины. Мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом, а также в нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

Официальный представитель ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых ранее сообщал РИА Новости, что Курницкий работал в Екатеринбурге в должности постового. В 2014 году он был уволен из системы МВД по отрицательным мотивам, в связи с пьянством.