Площадь пожара под Калининградом увеличилась до трех тысяч "квадратов"

Пожар в цеху по производствы бумажных изделий на Заводском переулке в городе Советске. 29 июня 2018

Пожар в цеху по производствы бумажных изделий на Заводском переулке в городе Советске. 29 июня 2018

КАЛИНИНГРАД, 29 июн — РИА Новости. Площадь пожара на территории бывшего целлюлозно-бумажного завода (ЦБЗ) в городе Советске Калининградской области увеличилась до 3 тысяч квадратных метров, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главного управления МЧС России по области Алексей Баранов.

Ранее сообщалось, что на территории бывшего ЦБЗ в Советске произошел пожар на площади более 2 тысяч квадратных метров. Для тушения задействовано 15 единиц спецтехники, в том числе автоцистерны и вспомогательные автомобили, более 40 человек личного состава. Информации о пострадавших нет. На место пожара были направлены вертолет Ка-32 с водно-сливным устройством и пожарный поезд.

"Группировка сил и средств увеличена до 88 человек, из них 63 человека от ГУ МЧС, задействовано 28 единиц техники. Площадь пожара составляет более 3 тысяч квадратных метров, из них 315 "квадратов" — это здание, и примерно 3 тысячи на открытой площадке, где складировались отходы производства", — рассказал Баранов.

Он отметил, что вертолет прибыл на место происшествия, на подходе пожарный поезд.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону, информация о том, что горит макулатура в цеху по производству бумажных изделий поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 14.24 (15.24 мск), сначала пожар охватил территорию в 200 квадратных метров. По данным ведомства, реагирование сил и средств было своевременным.