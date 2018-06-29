В Дагестане подросток на внедорожнике сбил трех пешеходов

МАХАЧКАЛА, 29 июн — РИА Новости. Подросток на внедорожнике сбил трех пешеходов на большой скорости в дагестанском Хасавюрте, бабушка и внучка скончались на месте, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по республике.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором подросток, сев за руль внедорожника, на большой скорости не вписался в поворот и сбил семью из трех человек.

"В 10.30 мск на улице Фабричная гражданин 2003 года рождения за рулем "Мерседеса" не справился с управлением и совершил наезд на проходивших по тротуару пешеходам. В результате ДТП женщина 1960 года рождения и ее внучка 2012 года рождения скончались на месте, другая женщина, 1965 года рождения, с различными травмами госпитализирована в ЦГБ города Хасавюрт", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что в отношении виновника аварии на основании собранного материала будет принято процессуальное решение.