МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил подчиненным создать специальную группу, которая будет оказывать практическую помощь в расследовании уголовных дел, связанных с врачебными ошибками, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Она рассказала, что в пятницу в СК России под председательством Бастрыкина прошло оперативное совещание по вопросу развития ведомственного криминалистического центра.

"Своим подчиненным председатель СК России поручил создать совместную группу, которая будет специализироваться на оказании практической помощи и расследовании уголовных дел о ятрогенных (ятрогения — ненамеренно спровоцированное медработником ухудшение здоровья пациента – ред.) преступлениях. При этом также поставлена задача организовать проведение собственными силами – отделами судебно-медицинских исследований – сложных экспертиз, в том числе по медицинским документам", — сказала Петренко.

Кроме того сотрудникам криминалистического центра поручено работать над совершенствованием действующих и разработкой новых методик расследования отдельных видов преступлений, тактики производства отдельных следственных действий.

По данным Петренко, Бастрыкин дал указание подбирать высококвалифицированных сотрудников для НИИ криминалистики, который входит в структуру центра. "Им предстоит разработать более совершенные и даже передовые криминалистические методики", — сказала Петренко. Была отмечена и необходимость оснащения криминалистических подразделений передовой техникой, позволяющей выполнять сложные задачи при раскрытии преступлений.

По данным СК, в 2017 году криминалистами центрального аппарата СК России осуществлено уже более 500 выездов для оказания практической помощи в регионы, изучено около 1,5 тысячи уголовных дел по заявлениям о безвестном исчезновении граждан, фактам обнаружения тел без внешних признаков насильственной смерти, о половых преступлениях, в том числе в отношении детей. С участием криминалистов проведено более одной тысячи различных следственных действий. Раскрыто порядка 6 тысяч преступлений прошлых лет. Экспертами СК России выполнено свыше 30 тысяч экспертиз.