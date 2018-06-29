В Домодедово задержали хулигана, заявившего о бомбе

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Мужчина, утверждавший, что у него есть взрывное устройство, спровоцировал инцидент в столичном аэропорту Домодедово, сообщил РИА Новости официальный представитель аэропорта Александр Власов.

Пассажир заявил о бомбе во время досмотра на входе в аэропорт. "В связи с этим были проведены предусмотренные в подобных случаях мероприятия по обеспечению безопасности. Угрозы не было выявлено", — сказал представитель Домодедово.

Обслуживание рейсов и пассажиров проходит штатно, все входные группы в аэровокзал работают в обычном режиме, добавил он.

Полиция начала проверку по статье о заведомо ложном сообщении о теракте. Как отметила официальный представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова, гражданство хулигана неизвестно. По ее словам, она не пострадал.