МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Защита Алексея Улюкаева обжалует возврат отставному генералу ФСБ Олегу Феоктистову двух миллионов долларов наличными, которые передавались бывшему министру как взятка. Об этом заявила РИА Новости его адвокат Лариса Каштанова.

Деньги — вернуть

По мнению защиты, генерал не доказал право владения и распоряжения указанными деньгами. Деньги, заявила адвокат, принадлежат другому человеку, что подтверждают материалы дела.

Ранее Замоскворецкий суд постановил вернуть Феоктистову два миллиона долларов, которые были признаны вещдоком по делу Улюкаева. Решение огласила судья Лариса Семенова.

Эти деньги глава "Роснефти" Игорь Сечин в рамках оперативного эксперимента передал Улюкаеву, как установил суд, за выдачу положительного заключения на покупку "Башнефти".

Заявление Феоктистова рассматривали в закрытом от СМИ режиме. Заявление о закрытии заседания поступило в суд за подписью некоего замначальника ФСБ, имя которого названо не было.

Феоктистов лично участвовал в заседании, бывший министр — по видеосвязи из колонии.

Постановление судья огласила публично, в это время пять судебных приставов загородили Феоктистова, чтобы телевизионщики и фотографы не снимали его.

Штраф в 130 тысяч рублей

Каштанова также объяснила, почему Улюкаев до сих пор не заплатил штраф в 130 миллионов рублей, назначенный ему судом.

"Штраф в настоящее время не уплачен, потому что имущество арестовано", — заявила адвокат, прося отменить постановление об аресте земельного участка, денег, часов и автомобиля Улюкаева.

Прокурор не возражал против снятия ареста со счета Улюкаева, но не согласился с предложение отменить арест имущества.

"В части доводов о необходимости списания средств со счета, то тут нет препятствий, поскольку сумма, находящаяся на счетах, достаточна для оплаты штрафа. Что касается другого имущества, то суд уже вынес решение, что арест с имущества будет снят после уплаты штрафа. После выплаты штрафа данная мера — арест — будет автоматически снята", — сказал Павел Филипчук.

Но в итоге суд постановил взыскать со счета Улюкаева сумму штрафа.

Дело Улюкаева

Экс-министра экономического развития осудили на восемь лет заключения за взятку. При этом Улюкаев виновным себя не признал, назвав случившееся провокацией. Основным доказательством обвинения стали показания Феоктистова, возглавлявшего службу безопасности "Роснефти".

В середине апреля Мосгорсуд подтвердил восьмилетний срок в колонии и 130-миллионный штраф для Улюкаева, но исключил наказание в виде запрета работать чиновником после освобождения. После этого приговор вступил в силу.

Улюкаев отбывает наказание в колонии строгого режима в Тверской области.