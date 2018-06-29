В Уфе четырехлетний мальчик предотвратил пожар в хостеле для мигрантов

Алёша Гребешков из Уфы, который спас трудовых мигрантов при пожаре в хостеле

Алёша Гребешков из Уфы, который спас трудовых мигрантов при пожаре в хостеле

УФА, 29 июн — РИА Новости. Четырехлетний Алеша Гребешков из Уфы, который спас трудовых мигрантов при пожаре в хостеле, вовремя сообщив о возгорании спасателям, получил в подарок от пожарных игрушку, сообщил РИА Новости в пятницу представитель главного управления МЧС по Башкирии.

По данным ведомства, возгорание произошло в хостеле для трудовых мигрантов — деревянном одноэтажном доме в Демском районе Уфы.

"Мальчик Алеша Гребешков катался на велосипеде в частных дворах и увидел языки пламени и дым из деревянного здания. Ребенок немедленно сообщил отцу, который вызвал пожарных. При пожаре никто не пострадал, возгорание было потушено быстро", — сообщил агентству представитель башкирского МЧС.

По его словам, пожарные наградили мальчика игрушечной машинкой и поблагодарили его за своевременную помощь.

"Сегодня к Алеше повышенное внимание журналистов, все приезжают поздравлять его. Спасатели подарили машинку, он очень доволен и сейчас играет", — рассказал агентству отец мальчика Эдуард Гребешков.