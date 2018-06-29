МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Замоскворецкий суд постановил вернуть отставному генералу ФСБ Олегу Феоктистову два миллиона долларов, которые были признаны вещдоком по делу Алексея Улюкаева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Решение огласила судья Лариса Семенова.

Эти деньги глава "Роснефти" Игорь Сечин в рамках оперативного эксперимента передал Улюкаеву, как установил суд, за выдачу положительного заключения на покупку "Башнефти".

Два миллиона долларов возвращены "по принадлежности" — то есть они, по заключению суда, принадлежат именно генералу.

Заявление Феоктистова рассматривали в закрытом от СМИ режиме. Он лично участвовал в заседании, бывший министр — по видеосвязи из колонии.

Постановление судья огласила публично, в это время пять судебных приставов загородили Феоктистова, чтобы телевизионщики и фотографы не снимали его.

По словам адвоката Улюкаева Ларисы Каштановой, защита выступала против возврата денег Феоктистову. По ее мнению, генерал не доказал право владения и распоряжения деньгами. Каштанова заявила, что деньги принадлежат другому человеку — это подтверждают материалы дела.

Она подчеркнула, что защита обжалует это решение.

Дело Улюкаева

Экс-министра экономического развития осудили на восемь лет заключения за взятку. При этом Улюкаев виновным себя не признал, назвав случившееся провокацией. Основным доказательством обвинения стали показания Феоктистова, возглавлявшего службу безопасности "Роснефти".

В середине апреля Мосгорсуд подтвердил восьмилетний срок в колонии и 130-миллионный штраф для Улюкаева, но исключил наказание в виде запрета работать чиновником после освобождения. Затем приговор вступил в силу.

Улюкаев отбывает наказание в колонии строгого режима в Тверской области.