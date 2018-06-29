ЕР приостановила членство подозреваемого в уничтожении урожая клубники

ХАБАРОВСК, 29 июн — РИА Новости. Местное отделение партии "Единая Россия" приостановила членство в партии бывшего уполномоченного представителя губернатора Хабаровского края по Комсомольску-на-Амуре Константина Белинского, который подозревается в уничтожении клубники у хабаровского фермера, сообщил РИА Новости представитель регионального отделения партии в пятницу.

Ранее в социальных сетях и местных СМИ появилось видео, на котором внедорожник с привязанным колесом намеренно давит грядки с клубникой. Отдел дознания ОМВД по Хабаровскому району 28 июня возбудил уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". Ущерб фермеру оценен в 320 тысяч рублей.

"Местное отделение партии в соответствии с уставом приостановило членство Константина Белинского после возбуждения уголовного дела", — сказал собеседник.

Фермер Ирина Коровина ранее рассказала РИА Новости, что в 2016 году взяла в аренду один гектар у владельца земли Константина Белинского. Она утверждает, что Белинский из-за неразрешенного денежного спора 16 июня раздавил машиной ее грядки с клубникой. После инцидента профайл Белинского пропал из раздела "уполномоченные представители губернатора" на официальном сайте правительства региона.

Как сообщили РИА Новости в правительстве Хабаровского края, Белинский действительно ранее занимал должность уполномоченного представителя губернатора в Комсомольске-на-Амуре, которая не относилась к должности государственной службы, и уволился за день до происшествия.

Ранее сам Белинский говорил РИА Новости, что у него есть документы, подтверждающие неправоту арендаторов в возникшем споре. Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев дал поручение аппарату полпреда в кратчайшие сроки разобраться и доложить ему о ситуации с уничтожением части урожая клубники.