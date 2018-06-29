Олег Навальный вышел из колонии

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 июн — РИА Новости. Осужденный за хищение средств у компании "Ив Роше" брат Алексея Навального Олег Навальный в пятницу вышел из колонии в Орловской области, где отбывал назначенный судом срок, сообщила РИА Новости пресс-секретарь регионального управления ФСИН Валентина Копылова.

"Да, он вышел", — сказала она.

Братья Навальные в декабре 2014 года были осуждены за хищение более 26 миллионов рублей у компании "Ив Роше" и свыше 4 миллионов рублей — у "Многопрофильной процессинговой компании", а также за легализацию более 21 миллиона рублей. Алексей Навальный получил три с половиной года условно, а Олег Навальный — такой же срок, но реального заключения.