Таможенники рассказали о деятельности "помогаек" на Дальнем Востоке

ХАБАРОВСК, 29 июн — РИА Новости. Дальневосточные "помогайки" еженедельно ввозят в Россию через пункты пропуска на границе около девяти тонн товаров под видом товаров для личного пользования, сообщает в пятницу Дальневосточное таможенное управление.

"Помогайками" или "кирпичами" называют туристов, которые за минимальную стоимость путевки за рубеж обязуются перевезти через границу товары народного потребления, якобы "для себя". На Дальнем Востоке, в основном, это явление распространено в приграничных с Китаем районах – Приморье, Хабаровском крае, Амурской и Еврейской автономной областях. Так, "эконом-тур" в Китай для "помогайки" обходится в сумму от 500 до 1 тысячи рублей при стоимости такого тура в 5-6 тысяч рублей.

"Еженедельно дальневосточные "помогайки" под видом товаров для личного пользования ввозят 8,8 тонны "серых" товаров", — приводятся в сообщении слова начальника Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Юрия Ладыгина.

Отмечается, что всего с января по июнь этого года через пункты пропуска на Дальнем Востоке прошло 1,5 миллиона физических лиц, что на 6% больше, чем за тот же период 2017 года. Больше всего туристов в этом году прошло через пункты пропуска Уссурийской таможни — 37% от общего потока, а также через Благовещенский таможенный пост Благовещенской таможни — 253 17%.

Уточняется, что в зоне ответственности Уссурийской таможни расположены автомобильный и железнодорожный пункты пропуска "Пограничный", имеющие сообщение с китайским городом Суйфэньхэ, с которым существует безвизовый режим. Ежедневно на этом направлении границу пересекают 3-5 тысячи человек. А всего через все дальневосточные пункты пропуска — автомобильные, речные, морские, воздушные — ежедневно проходит от 10 до 16,5 тысяч человек.

Отмечается, что с начала года таможенники отправили на склады временного хранения более 1,6 тонны "серых" товаров, вывезено обратно в КНР — более 171 тонны товаров.

"Возбуждено 421 дело об административном правонарушении по фактам незаконного перемещения физическими лицами коммерческих партий под видом товаров для личного пользования. Стоимость незаконно перемещенных товаров составила 9 миллионов рублей. Практически все товары перемещались на российско-китайском направлении. Большинство дел об административных правонарушениях возбуждено Уссурийской — 65% — и Благовещенской —31% — таможнями", — говорится в сообщении.