Таможенники рассказали о деятельности "помогаек" на Дальнем Востоке

ХАБАРОВСК, 29 июн — РИА Новости. Дальневосточные "помогайки" еженедельно ввозят в Россию через пункты пропуска на границе около девяти тонн товаров под видом товаров для личного пользования, сообщает в пятницу Дальневосточное таможенное управление.
"Еженедельно дальневосточные "помогайки" под видом товаров для личного пользования ввозят 8,8 тонны "серых" товаров", — приводятся в сообщении слова начальника Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Юрия Ладыгина.
Отмечается, что всего с января по июнь этого года через пункты пропуска на Дальнем Востоке прошло 1,5 миллиона физических лиц, что на 6% больше, чем за тот же период 2017 года. Больше всего туристов в этом году прошло через пункты пропуска Уссурийской таможни — 37% от общего потока, а также через Благовещенский таможенный пост Благовещенской таможни — 253 17%.
Уточняется, что в зоне ответственности Уссурийской таможни расположены автомобильный и железнодорожный пункты пропуска "Пограничный", имеющие сообщение с китайским городом Суйфэньхэ, с которым существует безвизовый режим. Ежедневно на этом направлении границу пересекают 3-5 тысячи человек. А всего через все дальневосточные пункты пропуска — автомобильные, речные, морские, воздушные — ежедневно проходит от 10 до 16,5 тысяч человек.
"Возбуждено 421 дело об административном правонарушении по фактам незаконного перемещения физическими лицами коммерческих партий под видом товаров для личного пользования. Стоимость незаконно перемещенных товаров составила 9 миллионов рублей. Практически все товары перемещались на российско-китайском направлении. Большинство дел об административных правонарушениях возбуждено Уссурийской — 65% — и Благовещенской —31% — таможнями", — говорится в сообщении.