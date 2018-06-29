В Хабаровске арестовали директора вуза

ХАБАРОВСК, 29 июн — РИА Новости. Центральный районный суд Хабаровска принял решение об аресте директора Дальневосточного института управления — филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Вячеслава Кушнарева, обвиняемого в растрате, сообщили РИА Новости в суде.

"Судом принято решение об избрании в отношении Кушнарева меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца или до 25 августа. Он уже находится в СИЗО. У него есть право обжаловать решение в течение трех суток", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что задержали Кушнарева 26 июня. Он обвиняется по статье "Растрата".