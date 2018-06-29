После гибели жены игрока КВН под колесами внедорожника возбудили дело

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело после того, как в Туапсе мужчина на внедорожнике сбил насмерть на пешеходном переходе жену игрока команды КВН "Иркутск-350" Егора Кирильчика. Об этом сообщили в управлении МВД по Краснодарскому краю.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", виновному грозит до пяти лет лишения свободы.

ДТП произошло утром 25 июня на улице Фрунзе. По предварительным данным, водитель Mitsubishi, выезжая со второстепенной дороги, сбил женщину с детской коляской, которая в результате скончалась на месте.

По информации портала "За рулем.Кубань" , Mitsubishi управлял местный бизнесмен Сергей Лебедев. Телеканал РЕН ТВ сообщает, что погибшая — 26-летняя Мария Тимофеева — жена члена команды КВН "Иркутск 350" Егора Кирильчика. В Туапсе семья приехала на отдых.

РЕН ТВ также публикует видео с места ДТП, на котором видны лежащая на земле женщина, разбитый внедорожник и детская коляска.