В Москве загорелся офис "Башнефти", сообщил источник

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Свыше 300 человек эвакуировали в четверг днем из офиса компании "Башнефть" в центре Москвы после возгорания оргтехники на первом этаже здания, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Очаг пожара находился в кабинете на первом этаже офиса "Башнефти" по адресу: улица 1-я Тверская Ямская, дом 5", — сказал собеседник агентства.

По его словам, загорелась оргтехника на площади один квадратный метр. На улицу были выведены 340 человек, никто не пострадал.

Комментариями компании РИА Новости пока не располагает.