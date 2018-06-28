Суд признал банкротом заочно арестованного экс-главу Балтийского банка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн — РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом бывшего совладельца и экс-президента Балтийского банка Олега Шигаева, заочно арестованного по обвинению в мошенническом хищении более 3,1 миллиарда рублей, следует из материалов на портале "Электронное правосудие".

"Информация о принятом судебном акте — признать должника банкротом и открыть конкурсное производство. Ввести реализацию (имущества)", — сообщается в карточке дела.

Шигаев в марте проиграл в третьей инстанции спор о введении в отношении него процедуры реструктуризации долгов по заявлению компании "Центр технологий лизинга". Задолженность перед этой компанией в размере 400 миллионов рублей включена в третью очередь реестра требований кредиторов. Верховный суд РФ в июне отказал Шигаеву в передаче его жалобы на соответствующие судебные акты на рассмотрение судебной коллегии ВС для их возможного пересмотра, уточняется в материалах дела.

В конце марта Куйбышевский районный суд Петербурга вынес постановление об аресте скрывающегося в Швейцарии Шигаева, обвиняемого в мошенническом хищении более 3,1 миллиарда рублей, сообщала объединенная пресс-служба городских судов. По версии следствия, Шигаев, находясь в должности президента ОАО "Балтийский банк", в составе группы лиц по предварительному сговору совершил мошенническое хищение более 33 миллионов обыкновенных акций ОАО "Балтийский банк", принадлежащих "Балтийскому торговому дому", на общую сумму более 3,1 миллиарда рублей.

По данным СМИ, российские правоохранительные органы добиваются экстрадиции Шигаева из Швейцарии. В апреле 2016 года официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной сообщал газете "Коммерсант", что надзорное ведомство направило в Швейцарию соответствующий запрос.