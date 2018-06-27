В Курганской области будут судить депутата, насмерть сбившего пенсионерку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июн — РИА Новости. Следственные органы Курганской области завершили расследование дела о ДТП с участием местного депутата, в котором погибла пожилая женщина, сообщило в среду региональное управление СК РФ.

Уголовное дело в отношении депутата одной из сельских дум Далматовского района Курганской области было возбуждено по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По данным следствия, 9 декабря 2017 года в городе Долматово водитель на большой скорости наехал на пешеходном переходе на 77-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу с двумя правнучками.

"Одна из девочек успела вовремя отскочить, вторая получила ушибы и ссадины. Несмотря на оказанную помощь, женщина в этот же день от полученных травм скончалась в медицинском учреждении", – говорится в сообщении СУСК.

В ведомстве отметили, что депутат управлял технически неисправным автомобилем и грубо нарушил ПДД.

"Следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — уточнили в следственном комитете.