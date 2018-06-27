Полиция установила личность таксиста, обвиненного в попытке изнасилования

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Сотрудники полиции установили личность водителя такси Uber, которого клиентка обвинила в попытке изнасилования в Москве, сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД России.

Ранее РИА Новости сообщили в пресс-службе Uber, что заблокировали водителя до конца разбирательства. По данным ведомства, 26 июня в полицию обратилась девушка 1989 года рождения, которая заявила о том, что водитель такси пытался ее изнасиловать.

"Сотрудниками полиции проведены необходимые мероприятия, в результате которых таксист был установлен", — говорится в сообщении.

В ГУ МВД уточнили, что материалы проверки по данному факту переданы в Следственный комитет для принятия процессуального решения.

Пользователь Facebook Анна Брэйн сообщила в среду на своей странице, что двумя днями ранее водитель сервиса Uber пытался ее изнасиловать, но она смогла выбраться из машины. По ее словам, вскоре водитель был задержан полицией, после чего отпущен под подписку о невыезде.