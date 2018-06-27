В Госдуме объяснили попытку самоубийства Родченкова

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков мог понять, что больше не представляет ценности для западных спецслужб и больше не сможет ждать от них помощи и защиты, поэтому решил покончить с собой, считает вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев.
"Речь идет о том, что просто из человека выжали на максимум всю ту часть информации, которой он когда-либо в силу своей деятельности владел, будучи у нас руководителем различных структур, связанных со спортом и допингом. И после того, как всю информацию выжали и поняли, что он больше не нужен, от него отвернулись", — прокомментировал РИА Новости Лебедев информацию о попытке самоубийства Родченкова.
По его словам, Родченков мог понять, что ни денег, ни гарантий безопасности, ни помощи в деле по иску он уже не получит, а сам он стал больше не нужен.
"К сожалению, всех людей, которые встают на тропу предательства, не могу сказать, что ждет такая судьба, но рано или поздно они приходят к положению никчемности, поскольку, мне кажется, уже со школьной скамьи во всем мире дети знают, что если ты идешь на поводу определенных служб, как только у тебя заканчивается информация, которой ты владеешь, ты оказываешься вышвырнутым, извините за выражение, на помойку", — сказал Лебедев.
В 2016 году бежавший в США Родченков рассказал на страницах New York Times о допинговых нарушениях российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи. По итогам расследования WADA и Международного олимпийского комитета МОК признал 43 российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи, виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировал их результаты с Олимпиады-2014 и пожизненно отстранил от участия в Играх. Российские власти неоднократно опровергали данные утверждения.
При этом в апреле стало известно, что Родченков на слушаниях CAS не смог подтвердить часть своих утверждений о существовании "системы допинга" в России, а Спортивный арбитражный суд полностью удовлетворил апелляции 28 россиян, еще 11 апелляций были удовлетворены частично.