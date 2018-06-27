В горах Сочи произошло землетрясение

СОЧИ, 27 июн — РИА Новости. Землетрясение, магнитуда которого в эпицентре составила 3,3, произошло во вторник днем в горах Сочи, рассказала РИА Новости руководитель сейсмологической станции Сочи Елена Карпович.

"Во вторник около 13.48 (мск) произошло землетрясение магнитудой 3,3 в эпицентре. Эпицентр был где-то в горах, от Сочи в сторону Вардане. Никто не почувствовал, никаких разрушений, просто приборы зафиксировали. Это незначительное, слабенькое, фоновое землетрясение, необходимое нам для разрядки", — заявила Карпович.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмоцентра, землетрясение произошло на расстоянии 21 километра от Дагомыса. Как говорится на сайте ФГБУН Федеральный исследовательский центр "Единая геофизическая служба Российской академии наук" (ФИЦ ЕГС РАН), землетрясение произошло в районе Западного Кавказа на глубине десяти километров.