Суд отстранил от должности ректора Саратовского техуниверситета

САРАТОВ, 27 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Фрунзенский райсуд Саратова в среду по ходатайству регионального управления ФСБ отстранил от должности ректора Саратовского государственного технического университета Игоря Плеве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ранее УФСБ по региону направило в суд материал о временном отстранении Плеве от должности ректора СГТУ. Плеве подозревается по статье "Растрата с использованием служебного положения". По версии следствия, Плеве формально трудоустроил работника в архив СГТУ, которому выплачивалась зарплата, в результате чего вузу причинен ущерб на сумму более 125 тысяч рублей. Плеве вину не признает.

"Суд постановил временно отстранить Плеве от должности ректора Саратовского государственного технического университета на период предварительного следствия", — сказала судья.

Следователи, отметила она, объяснили ходатайство тем, что имеются сведения о том, что подозреваемый может воздействовать на свидетелей по делу, которые в основном являются сотрудниками СГТУ, или иным способом влиять на ход следствия.

Суд назначил Плеве на период отстранения от должности ежемесячное государственное пособие в размере прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения в целом по РФ, в сумме 10 573 рубля.

Адвокат Плеве Елена Левина заявила журналистам после заседания, что защита намерена обжаловать решение суда.