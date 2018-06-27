В Иркутской области самолет Ан-2 совершил жесткую посадку, сообщил источник

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Самолет Ан-2 в среду совершил жесткую посадку и опрокинулся в Нижнеудинском районе Иркутской области, пострадали три человека, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Инцидент произошел в 40 километрах южнее Нижнеудинска. После жесткой посадки частный самолет Ан-2 опрокинулся на крышу, пожара не последовало", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в результате ЧП пострадали два пилота и пассажир. По предварительным данным, воздушное судно принадлежит авиакомпании "Феникс". Обстоятельства ЧП выясняются.